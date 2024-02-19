Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında 3 ateşli silah, mermi ve 3 farklı uyuşturucu madde bulundu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri arama çalışmaları kapsamında bin 358 şahsa kimlik kontrolü yapıldı.

Operasyon çerçevesinde farklı suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, 13 adet sentetik ecza, 13,63 gram esrar ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi.