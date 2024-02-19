Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yürütülen asayiş operasyonlarında farklı suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında 3 ateşli silah, mermi ve 3 farklı uyuşturucu madde bulundu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri arama çalışmaları kapsamında bin 358 şahsa kimlik kontrolü yapıldı.

Operasyon çerçevesinde farklı suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, 13 adet sentetik ecza, 13,63 gram esrar ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

aw144866-03.jpg

aw144866-04.jpg

Son Haberler
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti Gündem
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda Gündem
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu Gündem
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı Yerel Haberler
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı
Ölüm direksiyon başında yakaladı Yerel Haberler
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir?