Balıkesir'de Yakın Mutfak Öğrenci Lokantası! 3 çeşit yemek 50 lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yakın Mutfak Öğrenci Lokantasını hizmete açtı. Açılış törenine katılan öğrencilere ilk servisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptı. İlk gün menüsünde orman kebabı, pilav, mercimek çorbası, höşmerim, ayran ve su yer aldı.

Akın, "Yaptığımız her işte, attığımız her adımda asla ayrımcılığa yer yok. Herkesi kucaklıyor ve işimizi layıkıyla yapıyoruz. Bu, benim çok önem verdiğim bir konu. Bugün şehrimizde yaşayan gençlerimizin sofrasına bereket, yüreklerine umut katan bir adım atıyoruz. Bugün Yakın Mutfak Öğrenci Lokantamızı hizmete açıyoruz. Öğrenci olmak zor. Hayat şartları zor. Ekonomik koşullar ortada. Vatandaşımız ciddi manada ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanları olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Hiçbir bahaneye sığınmadan çaba göstermeliyiz. Biz, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÇEŞİT YEMEK 50 LİRA

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Akın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Bütün ümidim gençliktedir!’ derken bunu net olarak ortaya koyuyor. Biz de asli görevlerimizden biri olan ihtiyaçları hafifletmek ve onlara elimizden gelen katkıyı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık öğrencilerimiz, günün en güzel saatlerinde, yalnızca 50 TL karşılığında üç çeşit yemeğe ulaşacak. Çünkü aynı sofrada paylaşmak ve aynı ekmeği bölüşmek, en büyük dayanışmadır. Kasım 2024’ten bu yana 1 Kent Lokantası, 5 Yakın Mutfak ve 1 öğrenci lokantamızla 170 binden fazla hemşehrimize ulaştık. Bugün bu sayıya Bandırma’daki Öğrenci Lokantamız da eklendi. Daha yolun başındayız" ifadesini kullandı.

Kepsut, Dursunbey, Manyas ve Bigadiç’e yeni Kent Lokantası; Sütlüce’ye de yeni Yakın Mutfak açmak için çalışmaların tamamlandığını söyleyen Akın, "Bizim için mesele sadece yemek sunmak değil. Bizim için mesele eşitliği büyütmek, dayanışmayı çoğaltmak, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek olmaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.