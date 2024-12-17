Balıkesir’de yasa dışı silah ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de yasa dışı silah ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Balıkesir'de son bir haftada yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı silah ve yaklaşık 80 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı silah ele geçirildi. Denetimlerde yaklaşık 80 gram metamfetamin ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

silah.jpg

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, son bir haftada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 11 bin 220 kişi sorgulanırken, 64 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sonucunda; 3 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 4 ruhsatsız tüfek ve 7 kartuş, bir kurusıkı tabanca ve 3 fişek, 2 bıçak, 52 adet sentetik ecza maddesi, 79,31 gram metamfetamin maddesi, 19,39 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ise gerekli işlemler yürütülüyor.

Son Haberler
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Nazilli’de işyerlerine hijyen denetimi yapıldı
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Trabzonspor’dan MHK’ye “İstifa et” çağrısı: Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü
Hastane otoparkında alev alan otomobil küle döndü
Mozambik'te kasırga felaketi: 34 kişi hayatını kaybetti
Mozambik'te kasırga felaketi: 34 kişi hayatını kaybetti