Balıkesir'de zabıtadan örnek davranış

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de zabıtadan örnek davranış

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, farkındalık oluşturmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu. Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, etkinliğin herkese örnek olmasını diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, farkındalık oluşturmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu. Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi'nde mobil Kızılay aracında kan bağışında bulunan Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk ve yaklaşık 100 zabıta personeli, kan bağışında bulunarak farkındalık yaratmayı amaçladı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen kan bağışı programında konuşan Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, "Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak düzenli bir şekilde kan bağışı yapıyoruz. Bugün de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın desteğiyle farkındalık oluşturmak adına toplu kan bağışında bulunduk. Bugün verdiğimiz kan yarın bizlere, hemşerilerimize lazım olacağını düşünüyoruz. Umarız bu etkinlik tüm kesimlere örnek olur. Unutulmasın ki vatan için canımız, vatandaş için kanımız feda olsun" ifadelerine yer verdi.

Balıkesir'de zabıtadan örnek davranış

Balıkesir'de zabıtadan örnek davranış

Balıkesir'de zabıtadan örnek davranış

Balıkesir'de zabıtadan örnek davranış

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