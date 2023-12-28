Balıkesir'de zehir tacirlerine büyük darbe. 49 kişi gözaltına alındı

Kemal Özgüler / Balıkesir - Yeniçağ
Hazırlığı 3 ay sürdüğü ifade edilen operasyon dün sabah saatlerinde başladı.
82 ekip, 6 Özel Harekat unsuru, 2 hava aracı, 5 Narkotik detektör köpeği toplam 305 personelin katılımı ile il merkezi, Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde bulunan toplam 50 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:
2 kilo 132 gram metamfetamin,
10 kilo 149 gram esrar,
4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid,
20.490 adet sentetik ecza hap,
2 parça halinde 2,5 gram kokain,
297 adet ecstacy hap,
15 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat,
13 adet ruhsatsız tabanca,
237 adet değişik çap ve ebatlarda fişek,
5 adet ruhsatsız av tüfeği
2 adet hassas terazi,
1 adet kurusıkı tabanca,
11 paket sigara sarma kağıdı,
9.520 adet doldurulmuş dal sigara,
Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34.585 TL para ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan toplam 49 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor.