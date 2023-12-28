Balıkesir'de zehir tacirlerine büyük darbe. 49 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de zehir tacirlerine büyük darbe. 49 kişi gözaltına alındı
Balıkesir Emniyeti kent genelindeki zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Narkogüç adı verilen operasyonda kilolarca uyuşturucu yakalandı, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Kemal Özgüler / Balıkesir - Yeniçağ

Hazırlığı 3 ay sürdüğü ifade edilen operasyon dün sabah saatlerinde başladı.

ekran-goruntusu-2023-12-28-185626.jpg

82 ekip, 6 Özel Harekat unsuru, 2 hava aracı, 5 Narkotik detektör köpeği toplam 305 personelin katılımı ile il merkezi, Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde bulunan toplam 50 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ekran-goruntusu-2023-12-28-185651.jpgOperasyon kapsamında yapılan aramalarda:

2 kilo 132 gram metamfetamin,

10 kilo 149 gram esrar,

4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid,

20.490 adet sentetik ecza hap,

2 parça halinde 2,5 gram kokain,

297 adet ecstacy hap,

15 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat,

13 adet ruhsatsız tabanca,

237 adet değişik çap ve ebatlarda fişek,

5 adet ruhsatsız av tüfeği

2 adet hassas terazi,

1 adet kurusıkı tabanca,

11 paket sigara sarma kağıdı,

9.520 adet doldurulmuş dal sigara,

ekran-goruntusu-2023-12-28-185710.jpg

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34.585 TL para ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan toplam 49 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor.

ekran-goruntusu-2023-12-28-185735.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-28-185807.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-28-185829.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-28-185849.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-28-185912.jpg

Son Haberler
Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonu: 30 kişi tutuklandı Gündem
Nevşehir'deki 'torbacı' operasyonu: 30 kişi tutuklandı
İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamız Türkiye için intihar olur. ABD-PKK işbirliği neden büyür Gündem
İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamız Türkiye için intihar olur. ABD-PKK işbirliği neden büyür
Fenerbahçe ve Galatasaray'a derbi cezası. PFDK faturayı kesti Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a derbi cezası. PFDK faturayı kesti
Babası yaşındaki sürücüyü tehdit eden taksici tutuklandı 'İçeri girsem bile seni bulurum' demişti Gündem
Babası yaşındaki sürücüyü tehdit eden taksici tutuklandı 'İçeri girsem bile seni bulurum' demişti
20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Gündem
20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
1045 internet sitesine erişim engeli Gündem
1045 internet sitesine erişim engeli
TİP'li Sera Kadıgil'den çok sert Can Atalay tepkisi. 'Bu ülkeyi babasının malı sanan kim varsa halka hesap verecek!' Gündem
TİP'li Sera Kadıgil'den çok sert Can Atalay tepkisi. 'Bu ülkeyi babasının malı sanan kim varsa halka hesap verecek!'