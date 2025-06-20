Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün! 5 kişi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün! 5 kişi gözaltında

Balıkesir'de orman yangınına müdahale, ikinci gününde de sürüyor. Havadan müdahale yeniden başlarken; biçerdöver ile hasat yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ile 150 personel sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti.

Yangına müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ilk belirlemelere göre yangının tarlada biçerdöver ile hasat sırasında çıktığı bildirildi. Jandarma ekipleri, biçerdöver ile hasat yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün! 5 kişi gözaltında

Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün! 5 kişi gözaltında

Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün! 5 kişi gözaltında

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