Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün! 5 kişi gözaltında

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ile 150 personel sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti.

Yangına müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ilk belirlemelere göre yangının tarlada biçerdöver ile hasat sırasında çıktığı bildirildi. Jandarma ekipleri, biçerdöver ile hasat yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.