Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kısa sürede söndürüldü. Altınoluk Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Tekçam mevkisi yakınlarında çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 5 arazöz, bir su tankeri, bir helikopter ve iki uçak ile hızla müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.