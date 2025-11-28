Merkezi Balıkesir’de bulunan Beyaz Melekler Derneği, dağ köylerinde eğitim gören öğrencilerin kışı daha iyi geçirmeleri için yardımseverler tarafından sağlanan bot ve montları Iğdır'a getirdi.

Dernek üyeleri, kentteki 7 köy okulunu gezerek öğrencilerle görüşüp mont ve botları teslim etti.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler de gerçekleştiren ekip, okullara getirdikleri pizzaları da öğrencilere ikram etti.

Derneğin Başkanı Saliha Yörük, çocukların mutluluğu için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hayırseverlerin sağladıkları desteklerle bu çalışmaları yaptıklarını belirten Yörük, "Batıdan en doğuya gelip köy okullarındaki çocuklarımızla birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Kırtasiye ve okul setleri ile kış gelmeden çocuklarımızı üşütmemek için bot ve montlarını getiriyoruz. Bayramlarda bayramlıklarını ya da ayakkabılarını getiriyoruz. Çocuklarımıza hediyelerimizi hep birlikte dağıtıyoruz. Biz de birer köprüyüz, çocuklarımıza vesileyiz." dedi.

Yardımlarını sürdüreceklerini vurgulayan Yörük, "Çocuklarımızın medikal, sağlık ve eğitim nezdinde ihtiyaçlarını gidermek adına bir gönül köprüsü oluşturduk. Şehir şehir, köy köy geziyoruz. Iğdır'da bulunmamızın sebebi de köy okullarındaki çocuklarımıza bot ve montlarımızı getirdik. Bağışçılarımızla 500 çocuğumuzun mutluluğuna vesile olduk." diye konuştu.

Başkan yardımcısı Cem Arman ise uzakları yakın edebilmek adına yurdun dört bir yanına gittiklerini aktararak, "Balıkesir'den burası ortalama 1800 kilometre. Biz diyoruz ki her bir yerdeki çocuk bizim çocuğumuzdur. Biz hiçbir çocuğun kimliğine bakmıyoruz, sadece onu mutlu etmenin derdi içerisindeyiz ve bu derdimizi de paylaşan, bizimle iyi niyetle ortak olan tüm güzel yürekli insanlar sayesinde de çok şükür ki mutlulukları kocaman gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.