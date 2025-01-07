Balıkesir’den İstanbul'a kültür sanat etkinliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası, Mayıs ayında gerçekleşecek Gençlik Haftası kapsamında İstanbul'un Şile ilçesinde konser vermeye hazırlanıyor.

Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası da Gençlik Haftası'nda Balıkesir'de konser verecek.

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HAZIRLIKLAR BAŞLADI

MOD 10 Gençlik Orkestrası Şefi Umut Ayral, iki belediyenin yapacağı ortak konser çalışmalarıyla ilgili teknik görüşmeleri yapmak üzere İstanbul Şile Belediyesi Celadet Moralıgil Müzik Okulu'nu ziyaret etti.

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Okulun eğitim faaliyetlerini yöneten Şef Sinan Deniz Akbay ve eğitmen Nazlıcan Üzeltürk'ün küçük yaşlardan itibaren bu okulda eğitim aldıklarını dile getirdi.

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MOD10 Gençlik Orkestrası Şefi Umut Ayral, iki orkestra arasında gerçekleşecek olan iş birliğinin geleceğe taşınacağını hedeflediklerini de ifade etti.