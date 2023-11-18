Balıkesir'i sağanak vurdu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

KAYNAK: AA
Balıkesir'i sağanak vurdu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Yoğun yağış nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki su baskınları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı.

Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes mahallelerindeki apartmanların bahçelerine dolan su, itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

Yağmura yakalananlar, şemsiyelerle ve montlarla korunmaya çalıştı.

Bandırma ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Camisi önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sahilde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi.

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BAZI BİNALARIN ÇATISI ZARAR GÖRDÜ

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı binaların çatısı uçarken, kime evlerin çatılarında da hasarlar oluştu.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hasarın oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli fırtına sebebiyle bazı binalarda çatı uçmaları ve hasar oluştuğu belirtildi.

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