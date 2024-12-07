Balıklar kıyıya vurdu. Vatandaş sahile akın etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Rize’nin Pazar ilçesinde kıyıya vuran balıkları dikkat çekti. Bir kişi serpme ağla balıkları tutarken, bazı vatandaşlar balıkları nasıl yakalayacağını düşündü. Bazı vatandaşlar da olta aradı.

Rize’nin Pazar ilçesinde balıklar kıyıya vurdu. Kıyı balıkçılığı yapan Muharrem Balta, serpme ağ adı verilen ağla kıyıya akın eden balıkları tuttu.

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Balıkçının balık tuttuğunu görenler ise sahile akın etti. Bazı vatandaşlar nasıl balıkları nasıl yakalayacaklarını kara kara düşünürken, bazıları da olta aradı.

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Balıkçının serpme ağla balıkları yakalamasını arkadaşları videoya çekti. Balta’nın sessizce sinerek denize doğru yaklaşması ve pusuya yatması dikkat çekti. Sarıkulak olarak bilinen kefal cinsini avlamak isteyen Balta bir süre denizin kenarında sinerek bekledi.

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Deniz yüzeyinde balıkların yansımasını gören usta balıkçı serpme ağını savurdu. Sonrasında attığı serpmeyi çeken Balta’nın ağına ilk tek seferde 10’a yakın sarı kulak takıldı. Kayıt altına alınan o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.

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