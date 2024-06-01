Balıklar tartıldı. Zıpkıncılar kıyasıya yarıştı

Kaynak: AA
Balıklar tartıldı. Zıpkıncılar kıyasıya yarıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları sonra erdi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen etkinlikte yarışmacılar, Marmara Adası açıklarında denize dalarak izin verilen balık türlerini zıpkınla avlamaya çalıştı.

Daha sonra Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde sporcuların konakladıkları otelin bahçesinde avlanan balıkların tartım işlemi gerçekleştirildi. Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 113 sporcunun avladıkları balıklar tartılarak tür ve kilolarına göre sıralandı.

İlk gün yarışmalarında TSSF Zıpkınla Kadın ve Erkek Milli Takımı kendi kategorilerini birinci sırada tamamladı.

Yarışmada dereceye girenler iki günde toplayacakları puanlara göre yarın belirlenecek.

Son Haberler
2024 kira vergisi ne kadar? Ekonomi
2024 kira vergisi ne kadar?
OpenAI çelik zırhını giydi. Hesaplar tek tek engelleniyor Teknoloji
OpenAI çelik zırhını giydi. Hesaplar tek tek engelleniyor
Atama kararları Resmi Gazete’de Gündem
Atama kararları Resmi Gazete’de
Dolar için geri sayım başladı. Piyasalar alev alev yanacak Ekonomi
Dolar için geri sayım başladı. Piyasalar alev alev yanacak
DSA'dan Filistin'in uyum sürecine ilişkin tasarıya onay Dünya
DSA'dan Filistin'in uyum sürecine ilişkin tasarıya onay
2024 İŞKUR maaşları ne kadar? Ekonomi
2024 İŞKUR maaşları ne kadar?
Seçil Erzan davasında flaş karar: Fatih Terim bir sonraki duruşmada hazır bulunacak Gündem
Seçil Erzan davasında flaş karar: Fatih Terim bir sonraki duruşmada hazır bulunacak