Balıklar tartıldı. Zıpkıncılar kıyasıya yarıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları sonra erdi.



Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen etkinlikte yarışmacılar, Marmara Adası açıklarında denize dalarak izin verilen balık türlerini zıpkınla avlamaya çalıştı.



Daha sonra Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde sporcuların konakladıkları otelin bahçesinde avlanan balıkların tartım işlemi gerçekleştirildi. Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 113 sporcunun avladıkları balıklar tartılarak tür ve kilolarına göre sıralandı.



İlk gün yarışmalarında TSSF Zıpkınla Kadın ve Erkek Milli Takımı kendi kategorilerini birinci sırada tamamladı.



Yarışmada dereceye girenler iki günde toplayacakları puanlara göre yarın belirlenecek.