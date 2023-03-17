﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Balıkotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Balıkotu bitkisinin bronşite iyi gelmesinden bütün bulaşıcı hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşiol olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinin enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan iltihaplanma, keseciklerde daralmaya neden olur ve bunun sonucunda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. Sıklıkla iki yaş altı çocuklarda meydana gelen ve alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlığı olan bu olgu Akut Bronşit Hastalığı olarak tanımlanır. Sıklıkla viral patojenlerin yol açtığı bu hastalıktan yüzde 50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) sorumludur.

BALIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Cava'da ve Malabar'da yetişen ve zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek yakalamaya yarayan zehirli bir bitkidir. 50 santim boyundadır. Dalları yeşil ve tüylüdür. İlaç olarak yaprak ve çiçekleri kullanır.

BALIK OTU NASIL KULLANILIR?

Bileşiminde reçine, sabit yağ, başta pikrotoksin olmak üzere acı maddeler bulunur. Balık otunun meyvesi eskiden şerit ve kurt düşürmek, sara nöbetlerini azaltmak için az dozda dâhilen kullanılırdı.

Zararları olarak bu yol genellikle ölümlere yol açtığı için vazgeçilmiştir.