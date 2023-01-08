﻿Kırklareli'de korku gecesi 'Koleda' kutlandı

Trakya'nın çeşitli yerleşim yerlerinde halk tarafından değişik isimlerle kışın en soğuk günlerinde düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Balkanların bin yıllık geleneği olan etkinlikte, korkunç hikayeler anlatılıp daha sonra korkunç kıyafetler giyilen tarafından evlerin camlarına vurularak geziliyor.

İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyenler korkuyor.

"BİN YILDIR KUTLANAN BİR GELENEK"

Balkanlarda kutlanan ‘Koleda’nın bin yıllık gelenek olduğunu belirten Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, “Balkan coğrafyasında bin yıldır devam eden bu geleneği biz de beldemizde düzenlenen etkinliklerle her yıl kutluyoruz. Balkanlarda dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. İnsanların bir masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik” dedi.

Geceye katılanlar kalabalık kortej oluşturup, korku maketleri ile süslenmiş parka geldi. Korkunç kıyafet giyenler evlerin camlarını çalarak belde halkını korkuttu. Korku gecesi alanda çalınan müzikler eşliğinde vatandaşın gönüllerince dans edip eğlenmesiyle devam etti. (DHA)