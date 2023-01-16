﻿Battaniye hırsızlığı kamerada

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Nergiz Caddesi'nde meydana geldi.
Bir kişi balkonda asılı bulanan battaniyeyi gözüne kestirdi.
Önce battaniyeyi balkondan çekip yere atan kişi etrafı kontrol ettikten sonra sigarasını içerek rahat tavırlarla battaniyeyi alıp olay yerinden uzaklaştı.
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)
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