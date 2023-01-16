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Battaniye hırsızlığı kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi balkonda bulunun asılı battaniyeyi çaldı. Sigarasını içerek rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşan hırsız güvenlik kamerasına anbean yakalandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 00:17
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Balkonda asılı battaniyeyi çaldı

Battaniye hırsızlığı kamerada
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Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Nergiz Caddesi'nde meydana geldi.

Bir kişi balkonda asılı bulanan battaniyeyi gözüne kestirdi. 

Önce battaniyeyi balkondan çekip yere atan kişi etrafı kontrol ettikten sonra sigarasını içerek rahat tavırlarla battaniyeyi alıp olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

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