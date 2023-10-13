Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 16 yaşındaki Eylül Öztürk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, bugün aile kabristanlığına defnedilecek.

KAYNAK: İHA
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde elim bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Eylül Öztürk, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay 30 Eylül Cumartesi günü ilçeye bağlı Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katından dengesini kaybederek düşen Eylül Öztürk (16), Arhavi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öztürk, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Güneşli köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

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