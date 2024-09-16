Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Aktarılan bilgilere göre akşam saatlerinde Niğde merkez Selçuk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir apartmanın 3. katından düşen G.Ç. adlı kadın ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 43 yaşındaki kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. 2 çocuk annesi olduğu belirtilen G.Ç, hastanede yapılan tüm çabala rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.