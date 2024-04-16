Balkondan düşen sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Balkondan düşen sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin balkonundan düşen 30 yaşındaki sağlık memuru Savaş Kazikoğlu hayatını kaybetti, arkadaşı olduğu öğrenilen kadın doktor T.B. ise yaralandı.

Ovacık ilçe merkezinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görev yapan sağlık memuru görevli Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan aşağı düştü.

Olaya tanık olan vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazikoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen T.B.’nin ise vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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