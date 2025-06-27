Balkondan girip servet çaldı! Kamera yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, evin kapısını kırarak 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen hırsız yakalandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 9 Haziran saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Ramazan A., H.A.’nın zemin kattaki dairesinin balkon kapısının kilidini kırıp, eve girdi.

Yatak odasına giden Ramazan A., gardıroptaki 250 bin lira değerindeki 5 çeyrek, 2 yarım, 7 gram altın ile çok sayıda ziynet eşyası ve 20 bin lirayı alıp, kaçtı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden H.A.’nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 bin liraya ele geçirildi. Emniyete götürülen Ramazan A., sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul edip, hırsızlığı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Ramazan A. tutuklandı.

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