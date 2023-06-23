Balkondan sopayla çamaşırları çalıyordu. Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde balkondan sopa yardımı ile çamaşır çalan şüpheli yakalandı.

Balkondan sopayla çamaşırları çalıyordu. Yakalandı

İHA

Yaklaşık 18 gün önce gece saat 02.00 sıralarında Çilhane Mahallesi Kırım Sokak üzerinde M.Ö.'ye ait evin balkonun önüne gelen bir şahıs elinde bulunan sopa yardımı ile balkonda asılı olan 2 kazak ve 1 eşofmanı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan o anları inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kimliğini tespit ettikleri C.İ.'yi (59) Hal Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri için Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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