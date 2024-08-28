Balkonu çöken vatandaş: Umurumda bile değil

Olay esnasında apartmanda yaşayanlar, yüksek bir gürültü duyarak panik halinde dışarı çıktılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevre emniyeti sağlandı. Binada yaşayan iki aile, güvenlik sebebiyle yakınlarının yanına taşındı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Binada 1976'dan beri ikamet eden Erol Altan ise, yaşanan olayın kendisini endişelendirmediğini belirterek binadan ayrılmadı. Altan, "Oturuyorduk, bir anda büyük bir gürültü duyduk. Balkonun çöktüğünü fark ettik ama bu beni hiç korkutmadı. Aksine, bu olay sonrası apartman oldukça sakinleşti. Sabah işe gidenlerin gürültüsü de kesildi. Şimdi bina neredeyse tamamen boş ve bu durumdan oldukça memnunum," şeklinde konuştu. Altan’ın bu yorumları, çevredeki insanlarda gülümsemelere yol açtı.