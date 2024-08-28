Balkonu çöken vatandaş: Umurumda bile değil

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balkonu çöken vatandaş: Umurumda bile değil

İstanbul’un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak'ta gece saat 02.00 civarında gerçekleşen bir olayda, 6 katlı bir binanın en üst katındaki balkon aniden çöktü.

Olay esnasında apartmanda yaşayanlar, yüksek bir gürültü duyarak panik halinde dışarı çıktılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevre emniyeti sağlandı. Binada yaşayan iki aile, güvenlik sebebiyle yakınlarının yanına taşındı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Binada 1976'dan beri ikamet eden Erol Altan ise, yaşanan olayın kendisini endişelendirmediğini belirterek binadan ayrılmadı. Altan, "Oturuyorduk, bir anda büyük bir gürültü duyduk. Balkonun çöktüğünü fark ettik ama bu beni hiç korkutmadı. Aksine, bu olay sonrası apartman oldukça sakinleşti. Sabah işe gidenlerin gürültüsü de kesildi. Şimdi bina neredeyse tamamen boş ve bu durumdan oldukça memnunum," şeklinde konuştu. Altan’ın bu yorumları, çevredeki insanlarda gülümsemelere yol açtı.

aw276140-04.jpg

aw276140-05.jpg

aw276140-03.jpg

aw276140-02.jpg

aw276140-01.jpg

Son Haberler
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde kura zaman
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti
BİK Analitik'e uluslararası güvence ödülü
BİK Analitik'e uluslararası güvence ödülü
Şehirler arası yolcu otobüslerine dronla denetlendi
Şehirler arası yolcu otobüslerine dronla denetlendi
Balkonu çöken vatandaş: Umurumda bile değil
Balkonu çöken vatandaş: Umurumda bile değil