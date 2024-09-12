Ballon d'Or açıklamalarına videolu cevap: Benzema şov yaptı

Karim Benzema, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ancak bu yeni macerası, onun futbol tarihine geçen başarılarını daha da perçinledi. Sadece 12 ay içinde olağanüstü bir performans sergileyerek prestijli Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Bu zafer, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Fakat eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, yayınladığı bir YouTube videosunda Benzema yerine Kylian Mbappe'yi tercih ettiğini dile getirdi. Bu açıklama futbolseverler arasında tartışma yaratırken, Benzema'nın yanıtı gecikmedi. Fransız yıldız, Instagram hikayesinde Ballon d'Or kupasının fotoğrafını paylaşarak adeta sessiz bir mesaj verdi.

Benzema'nın sosyal medya paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Kısa süre önce, bir dizi lüks süper otomobil arasında yürürken çekilmiş gösterişli bir video yayınladı. Videoya eklediği "Baba ????????" notu, hayranlarının büyük ilgisini çekti. Videoda antrenman yaparken görülen Benzema'nın en dikkat çeken detayı ise Ballon d'Or zaferine ithafen tasarlanan altın top motifli saatiydi. Hayranları, bu dikkat çekici detay ve Benzema’nın rahat tavırları karşısında adeta büyülendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Büyük Benz, futbolu bıraktıktan sonra oyuncu olarak gerçekten başarılı olabilir" yorumunu yaparken, bir diğeri ise "Korkarım bundan daha soğuk bir şey olmayacak" diyerek videoya hayranlığını dile getirdi. Başka bir takipçisi ise "Uzun zamandır gördüğüm en iyi video" yorumunda bulunarak Benzema'ya övgüler yağdırdı. Son olarak, bir başka kullanıcı da Benzema'nın rakipsiz olduğunu belirtti.

Sakatlık sonrası Real Madrid'e tedavi için dönen Benzema, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Ittihad formasıyla sahalara güçlü bir dönüş yaptı. Sezonun başında çıktığı iki maçta bir gol atan yıldız forvet, takımının zirve mücadelesinde önemli bir rol oynuyor. Al-Ittihad, şu anda averajla lider Al Hilal'in gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.