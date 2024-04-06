Balonun peşinden caddeye koşan iki yaşındaki oğlunu kıl payı kurtardı

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde yaşanan olay, cadde üzerinde bakkal dükkanı olan Serhat Acet'in başına geldi. Dükkanda 2 yaşındaki oğluyla birlikte duran Acet, çocuğunun bir anda dışarı kaçan balonunun peşinden koşması üzerine arkasından hızla koştu. Baba Acet, çocuğunu son anda taksinin altında kalmaktan kurtardı.

Baba, içeride çocuğuyla ilgilenip ona çikolata vermeye hazırlandığı sırada çocuğunun oynadığı balonun dışarı uçtuğunu, çocuğunun da bunun üzerine balonun arkasından caddeye koştuğunu anlattı.

Bunun üzerine çocuğu fark edip peşinden koşan baba, son anda çocuğu taksinin önünden aldığını söyledi. "Taksici beni son anda fark etti. Yoksa ikimizi birden ezerdi. Hala olayın şokundayım." diyen ve yaşadığı olayın travmasını üzerinden atamadığını ifade eden Acet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Caddede başka çocukların yürüdüğünü görünce rahatsız oluyorum acaba yola atlarlar mı diye. Hala o telaştayım."