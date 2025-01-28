Balotelli, Genoa defterini kapatıyor

Genoa, Serie A'da Monza'ya karşı oynayacağı maç öncesi Mario Balotelli'nin ocak ayında kulüpten ayrılacağını doğruladı. Kulüp yönetimi, oyuncunun gitmesi için uygun bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti. Genoa'nın futbol direktörü Marco Ottolini, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, Balotelli'nin kadroda yer almadığını ve bu durumu çözmek için transfer döneminin son günlerine kadar uygun bir çözüm arayacaklarını söyledi.

BALOTELLİ'NİN GENOA'DAKİ KISA SERÜVENİ

Mario Balotelli, 34 yaşında ve 28 Ekim 2024’te Genoa’ya serbest oyuncu olarak katıldı. Ancak, takımın o dönemdeki teknik direktörü Alberto Gilardino'nun görevinden alınmasıyla, yerine geçen Patrick Vieira ile aralarında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Balotelli’nin Genoa’daki macerası kısa sürdü. O zamanlar Nice kulübünde de birlikte çalıştığı Vieira, Balotelli ile sık sık tartışmalar yaşamıştı.

Balotelli, Genoa forması altında sadece altı Serie A maçına çıktı ve bu maçlarda toplamda yalnızca 56 dakika süre aldı. Bu süre zarfında, yalnızca iki sarı kartla takımına katkı sağlayabildi. Bu durum, Balotelli’nin Genoa'daki kısa süren kariyerinin en belirgin özeti oldu.

GENOA’NIN PLANLARI VE BALOTELLİ’NİN GELECEĞİ

Genoa, Balotelli'nin daha fazla süre alabileceği bir kulüp bulması gerektiği yönünde açıklamalar yaparak, onun en iyi şekilde gelişebileceği bir ortam arayışında. Ottolini, "Mario'nun daha fazla oynama süresi alabileceği bir yer arıyoruz. Şu an Genoa'da yeterince süre bulamıyor ve bu sebeple ayrılmasının en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Balotelli'nin mevcut durumu, kulüp yönetimi için karmaşık bir sorun oluşturuyor. Zira, oyuncunun geçmişteki performansı, kulübün beklentilerini karşılamadığı gibi, yaşadığı sakatlıklar ve takım içindeki uyumsuzluklar da bu ayrılığı zorunlu hale getirmiş gibi görünüyor. Ottolini’nin açıklamaları, Balotelli’nin takımda kalmasının artık her iki taraf için de faydalı olmayacağını gösteriyor.

OCAK TRANSFER DÖNEMİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ?

Ocak transfer dönemi için yapılan görüşmelerde, Balotelli'nin kariyerine yeni bir yön verme ihtimali güçleniyor. Ancak, hangi kulübe transfer olacağına dair henüz somut bir gelişme bulunmuyor. Balotelli'nin kariyerinin bu yeni aşaması, onun hem kişisel hem de profesyonel yaşamı için belirleyici olabilir. İleriye dönük, futbolseverler ve spor dünyası, ünlü forvetin hangi kulüpte mücadele edeceğini merakla bekliyor.