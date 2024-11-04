Balotelli sahalar döndü: Genoa, Parma deplasmanında 1-0 galip geldi

İtalya Serie A’nın 11. haftasında, Genoa, Parma deplasmanında Andrea Pinamonti’nin golüyle 1-0 galip geldi. Ennio Tardini Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Genoa hücumda üstün bir oyun sergileyerek Parma kalesine yedi isabetli şut gönderdi. Parma ise maç boyunca rakip kaleye isabetli şut bulamadı.

Karşılaşmanın tek golü 80. dakikada Andrea Pinamonti’den geldi. Jeff Ekhator’un sert şutunu Parma kalecisi Zion Suzki güçlükle çelince, dönen topu Pinamonti tamamladı. Bu golle Genoa, sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Takım, 9 puana ulaşarak Serie A’da 17. sıraya yükseldi ve küme düşme hattının bir basamak üzerine çıktı.

Maçın diğer bir önemli anı ise Genoa’nın yeni transferi Mario Balotelli’nin sahaya çıkışı oldu. Geçtiğimiz hafta serbest oyuncu statüsünde takıma katılan Balotelli, Fiorentina karşısında 1-0 kaybedilen maçta yer almamıştı. Ancak Parma maçında 85. dakikada Ekhator’un yerine oyuna dahil olarak Genoa formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Genoa’nın teknik direktörü Alberto Gilardino, maç sonrasında Balotelli’nin takıma katkı sağlayacağını ve tecrübesiyle genç oyunculara örnek olacağını belirtti. Genoa, Parma galibiyetiyle rahat bir nefes alırken, Parma da 9 puanla 15. sırada kaldı. İki takım da sezonun kalan kısmında alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.