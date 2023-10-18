Balotelli'den Ibrahimovic'e bomba sözler: Kendini Tanrı sanıyor

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkında açıklama yapmış, "Genç bir çocuğun yeteneğini kullanma şansı varken fırsatları kaçırması utanç verici. Balotelli'nin birçok fırsatı vardı ve hepsini kaçırdı. Gerçek bu. Rafael Leao ise Balotelli gibi değil, kaçırdığı topuk vuruşu dahiyane bir şey. Eğer böyle bir gol atarsa, o bir dahi olur ve bu hareket bile Leao'nun neden orada olduğunu ve Balotelli'nin neden tribünlere oynadığını anlamanızı sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Balotelli, sosyal medyadan Ibrahimovic'e yanıt verdi ancak bu yeterli olmadı.

İtalyan yıldız, Ibrahimovic'in kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla bir pozunu paylaştı ve fotoğrafın altına Ibrahimovic'i etiketledi.

Daha sonrasında Balotelli, TV Play'in Twitch kanalına da açıklamalar yaptı.

Balotelli'nin sözleri şu şekilde;

''KENDİNİ TANRI ZANNEDİYOR''

"Bana sebepsiz yere böyle saldırması çok garip. Leao'nun dahice hareketleri olduğu konusunda tamamen aynı fikirdeyim ama tribünlere oynamaktan bahsederken neyi kastettiğini tam olarak anlayamadım. Bunu söyleme şekli beni rahatsız etti. Herkesin kendi fikirleri olabilir: Ronaldo'nun Maradona'dan daha iyi olduğunu düşünebilirim, oyuncuları karşılaştırabilirsiniz ama onun yaptığı gibi değil. Sahada bana yaptığı yardımlar için ona her zaman teşekkür ettim ama bu biraz aptalca bir açıklama. Şimdi de kendini Tanrı sanan garip bir karakter oldu."

''IBRAHIMOVIC İÇİN ÜZGÜNÜM AMA...''

"Ibrahimovic için üzgünüm ama o büyük bir s.. Bana dünyanın en iyilerinden biri olma şansını kaçırdığımı söyleyebilir, bu doğru. Bizim yeteneğimize sahip çok az kişi var. Ona göre çok daha fazlasını yapmalıydım ve haklı da... Altın Top bile kazanabilirdim"

''O GİTMESE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZDIK''

"Ibrahimovic'in gidişi Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağladı. Eğer Inter'de kalsaydı üç oyuncu gelemeyecekti: Çok iyi anlaştığım Sneijder; o yıl Kral olan Milito, ki dokunduğu her şey altına dönüşüyordu, bence onun Ballon d'Or yılı oldu; ve Eto'o. Ibrahimovic Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Inter'den Barcelona'ya gitti: o yarı finalde bize elendi, biz ise Şampiyonlar Ligi kazandık."