Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha geliyor

İHA'nın haberine göre yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.

Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Murat Sancak oyuncu ile anlaşıldığı iddiaları üzerine, "Benim niye haberim yok acaba transferin bittiğinden?" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle olan sözleşmesi, 31 Aralık 2024'te sona eriyor.



Futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giyen, boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.