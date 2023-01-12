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Balotelli'nin golü Puskas'a aday

FIFA, Puskas Yılın Golü ödülü adaylarını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 19:09
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Balotelli'nin Adana Demirspor forması giyerken attığı gol Puskas Yılın Golü'ne aday seçildi

Balotelli'nin golü Puskas'a aday
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol de adaylar arasında yer aldı.

Mario Balotelli, ödülü kazanmak için Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisci Gonzalez Metilli, Marcin Oleksi, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo ve Dimitri Payet ile yarışacak.

Yılın en iyi futbolcusunun, teknik direktörünün ve kalecisinin de seçileceği ödül töreni, 27 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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