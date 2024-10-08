Balotelli’nin yeni takımı belli oluyor. Yeni bir fırsat geldi

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli için gündeme flaş bir iddia geldi. Yeni adresi merak konusu olan İtalyan oyuncunun ülkesine dönme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İtalyan basınında çıkan habere göre Torino’nun Balotelli ile ilgileniyor. İtalyan oyuncunun Torino ile anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi.

Torino'nun bu hamlesi, inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan 33 yaşındaki golcü için yeni bir fırsat olarak belirtildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORDU

34 yaşındaki golcü daha önce DAZN'a verdiği röportajda, "Yurt dışından teklifler aldım, ama Serie A'ya geri dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Rahat edemeyeceğim takımlar yok. Hangi takımın bana uymayabileceğini düşünmeliyim. İnsanların Balotelli hakkında ne tür bir önyargısı olduğunu anlamıyorum. Bazı antrenörlerle tartıştım ama herkes tartışıyor. Kariyerimde asla bir soyunma odasını mahvetmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 16 maça çıkan Mario Balotelli, 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.