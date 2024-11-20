Baltık Denizi’nde kablo kesintisi: Çin gemisi şüphe altında

Baltık Denizi’nde Finlandiya-Almanya ve İsveç-Litvanya arasında kritik iletişim hatları sağlayan iki fiber optik kablonun hasar görmesi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk olarak Rusya’nın "hibrit savaş" yöntemleriyle bağlantılı olabileceği düşünülen olayda, şimdi Çin bayraklı Yi Peng 3 gemisi dikkatleri üzerine çekti.

Danimarka ordusu, Çin gemisinin ülke sularındaki hareketlerini yakından takip ediyor. Sky News’ün verilerine göre Yi Peng 3, 15 Kasım’da Rusya’nın Ust-Luga limanından ayrıldı ve pazar ve pazartesi günleri hasar gören internet kablolarına yakın noktalardan geçti.

Geminin şu anda Kattegat Denizi’nde demirlediği ve yakınında bir Danimarka donanma gemisinin bulunduğu bildirildi. Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Çin gemisinin bulunduğu bölgede varlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

İSVEÇ VE DANİMARKA’NIN SORUŞTURMA ÇABALARI

İsveç yetkilileri, Yi Peng 3 gemisinin olaylardaki olası rolünü yakından inceliyor. İsveç kaynakları, geminin hareketlerini ve bölgedeki varlığını titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti. Financial Times’a konuşan bir yetkili, İsveç’in bu durumu “ciddi bir şekilde ele aldığını” vurguladı.

Danimarka ise gemiyi beş farklı devriye gemisiyle izlediğini duyurdu. MarineTraffic verileri, Danimarka donanmasının pazartesi akşamından itibaren Yi Peng 3’ü takip ettiğini ortaya koyuyor.

ÇİN VE RUSYA BAĞLANTISI ÜZERİNE SPEKÜLASYONLAR

Batılı ülkeler, fiber optik hatlara yönelik bu tür saldırıların "hibrit savaş" stratejisinin bir parçası olabileceğini düşünüyor. Başlangıçta Rusya’dan şüphelenilse de Çin’in olaydaki rolü daha fazla sorgulanıyor. Yi Peng 3’ün Rus limanından ayrılması ve olay bölgesinde bulunması, iki ülke arasında olası bir iş birliği ihtimalini gündeme getirdi.

FİBER OPTİK KABLOLARIN ÖNEMİ

Baltık Denizi’ndeki bu kablolar, yalnızca iletişim için değil, aynı zamanda ticaret, savunma ve istihbarat faaliyetleri için hayati önem taşıyor. Bu tür bir kesinti, ülkeler arasındaki dijital altyapıya ciddi bir tehdit oluşturuyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE BÖLGESEL GERİLİMLER

Bu olay, Baltık bölgesindeki stratejik öneme sahip altyapılara yönelik tehditlerin artışını gösteriyor. Danimarka ve İsveç’in yürüttüğü soruşturmaların sonuçları, bölgedeki güç dengelerini etkileyebilir. Çin gemisinin eylemleri ve kabloların kesilmesi arasındaki bağlantının netleşmesiyle, uluslararası tepkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Baltık Denizi’nde yükselen tansiyon, deniz altı altyapılarının korunması konusundaki küresel endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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