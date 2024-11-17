Rus casus gemisi deşifre oldu

İrlanda Denizi'nde kritik enerji ve internet altyapısının bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Rus istihbarat gemisi Yantar, İrlanda Donanması tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Perşembe günü Dublin'in doğusunda ve Man Adası'nın güneybatısında görülen gemi, İrlanda kontrolündeki münhasır ekonomik bölgeden (MEB) LÉ James Joyce adlı donanma gemisi eşliğinde çıkarıldı. Hareketleri, İrlanda Hava Kuvvetleri tarafından da takip edildi.

Geminin, İrlanda ile İngiltere arasındaki denizaltı kablolarına yakın konumlanması endişelere yol açtı. Bu kablolar, başta Google ve Microsoft gibi şirketlerin veri merkezlerinden gelen küresel internet trafiğini taşıyor. İrlanda Savunma Kuvvetleri, geminin İrlanda kara sularında üç drone kullandığını tespit ederek bunun bir gözetleme operasyonu olabileceğini belirtti.

BATI AVRUPA'NIN SAVUNMA KAPASİTESİ TEST EDİLİYOR

Yantar’ın varlığı, batı Avrupa’nın savunma sistemlerine yönelik yeni bir Rusya sınaması olarak değerlendirildi. University College Dublin’den Savaş Tarihi Profesörü Edward Burke, bu durumu, “Batı Avrupa savunma sınırlarının Rus donanması tarafından yeniden test edilmesi” olarak nitelendirdi. Burke, İrlanda’nın denizcilik güvenliği konusundaki iş birliklerini artırması gerektiğini vurguladı.

Geminin İrlanda Denizi'ndeki kablolara 5-7 kilometre kadar yaklaştığı ve bunun tehlikeli bir mesafe olduğu belirtildi. Benzer şekilde, İngiltere Savunma Bakanlığı da aynı gün İngiltere hava sahasına yakın uçan bir Rus keşif uçağını izlemek üzere jetlerini kaldırdı.

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ULUSLARARASI İZLEME OPERASYONU DEVREDE

Yantar, İngiliz Kanalı'ndaki yolculuğunda, Rus savaş gemisi Admiral Golovko ve tanker Vyazma ile birlikte izlendi. İngiliz, Fransız ve İrlandalı savunma kuvvetlerinin iş birliği yaptığı bu operasyonda, İngiliz gemileri RFA Tideforce ve HMS Iron Duke, Rus filosunu Fransız donanmasına devretti.

Yantar’ın Golovko’dan ayrılarak İrlanda Denizi’ne yönelmesiyle HMS Cattistock tarafından gözetlendiği açıklandı. Rus gemisi, transponder cihazlarını kapatarak pozisyonunu gizlemeye çalıştıysa da İrlanda gemisi gözetimini sürdürdü. İrlanda donanmasının iletişim kurma çabalarına yanıt vermeyen Yantar, cuma sabahı erken saatlerde bölgeden ayrılarak güneye yöneldi.