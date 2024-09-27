Baltık Kuru Yük Endeksi yükselişini sürdürüyor

Baltık Borsası'nın ana deniz taşımacılığı endeksi olan Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), üst üste yedinci işlem gününde artış gösterdi. Cuma günü %0,9 oranında yükselerek yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesi olan 2.110 puana ulaştı. Endeksin bu yükselişi, özellikle büyük gemilerin faaliyet gösterdiği Capesize segmentindeki büyümeyle desteklendi.

Capesize Endeksi, genellikle demir cevheri ve kömür gibi 150.000 tonluk kargoları taşıyan büyük gemiler için geçerli olup, %3,4 oranında artarak Temmuz başından bu yana en yüksek seviyesi olan 3.689 puana çıktı. Bu artış, deniz taşımacılığı piyasasında Capesize gemilere olan talebin arttığını gösteriyor.

Baltık Kuru Yük Endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?

ORTA SEGMENTLERİN ZAYIF PERFORMANSI

Capesize segmentindeki bu güçlü performansa rağmen, diğer segmentlerde farklı bir tablo gözlemlendi. Panamax Endeksi, kömür ve tahıl gibi 60.000-70.000 tonluk kargoları taşıyan orta büyüklükteki gemiler için geçerli olup, %3,5 oranında düşüşle 1.446 puana geriledi. Bu segmentteki düşüş, özellikle tarım ürünleri ve kömür taşımacılığındaki talep azlığını yansıtıyor olabilir.

Supramax Endeksi ise daha küçük boyutlu gemiler için geçerli olup, 8 puanlık bir gerileme yaşayarak 1.306 puana düştü. Supramax gemiler, 48.000 ile 60.000 ton arasında değişen kargo kapasitesine sahip olup, daha küçük limanlara erişim sağladıkları için genellikle esnek bir taşımacılık çözümü sunarlar. Ancak bu segmentteki düşüş, küresel ticarette bazı aksaklıkların yaşandığını gösterebilir.

HAFTALIK PERFORMANS VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Baltık Kuru Yük Endeksi, bu hafta %5'in üzerinde bir artış gösterdi ve bu, Eylül ayından bu yana kaydedilen en iyi haftalık performans oldu. Endeksin bu haftalık yükselişi, küresel deniz taşımacılığı talebinde toparlanma sinyalleri olarak yorumlanıyor. Özellikle demir cevheri ve kömür taşımacılığında yaşanan artışlar, büyük Capesize gemilere olan talebi artırdı ve genel endeksi yukarı çekti.

Baltık Kuru Yük Endeksi, deniz yoluyla taşınan temel hammaddelerin fiyatlarını izlemek için kullanılan önemli bir göstergedir. Londra merkezli Baltık Borsası tarafından günlük olarak raporlanan bu endeks, üç alt endeksin bir bileşiminden oluşur: Capesize, Panamax ve Supramax. Endeks, kömür, demir cevheri ve tahıl gibi hammaddeleri taşıyan gemilerin fiyatlarını ve taşıma maliyetlerini yansıtır. Toplamda 23 farklı deniz taşımacılığı rotasını kapsayan bu endeks, deniz taşımacılığı piyasasındaki arz-talep dengesini yakından takip eden yatırımcılar için kritik bir referans noktasıdır.