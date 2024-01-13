FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 16. bölümde final yapması planlanıyor. Bambaşka Biri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bambaşka Biri final mi yapıyor? Bambaşka Biri final ne zaman?

BAMBAŞKA BİRİ FİNAL NE ZAMAN?

Başrollerinde hande Erçel ve Burak Deniz’in yer aldığı Bambaşka Biri dizisinin yeni bölümde final yapacak.

Bambaşka Biri dizisinin final bölümü 13 Ocak Cumartesi yani bu akşam Cuma FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanın içinde meydana gelen vahşi Hamdi Atılbay cinayeti, genç savcı Leyla ile hırslı gazeteci Kenan'ın hayatlarını kökten değiştirecek bir dönemeçtir. Leyla, geçmişinin karmaşasını ardında bırakarak sakin bir yaşam kurma arayışındadır. Diğer taraftan, başarılı gazeteci Kenan, düzenli ve ünlü bir yaşama olan tutkusunu sürdürmektedir.

Ancak bu cinayet sadece Leyla ve Kenan'ın ilişkilerini değil, aynı zamanda hayatlarına dair bildikleri gerçekleri de sarsacak bir olayın habercisidir. Bu iki karakterin yolları, karmaşık cinayetin etrafında kesişirken, karanlık sırların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte her şey değişir. Hamdi Atılbay cinayeti, Leyla ve Kenan'ın hem birbirleriyle hem de kendi geçmişleriyle yüzleşmelerine neden olacak, olaylar geliştikçe ortaya çıkan gerçeklerle dolu bir hikayeye evrilecektir.