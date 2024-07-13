Bambie Thug, Electric Picnic 2024'e sahne alacak

Kendini "Ouija pop sanatçısı" olarak tanımlayan Bambie Thug, İrlanda adına son 24 yılın en iyi Eurovision sonucunu elde etti ve 18 Ağustos Pazar günü yapılacak bir sonraki gösterilerinde kalabalığı bir kez daha büyülemeyi umuyorlar.

Etkinlikte dünyaca ünlü sanatçılar Kylie Minogue ve İngiliz şarkıcı-söz yazarı RAYE gibi pek çok ünlü isim sahne alacak ve biletler şimdiden satışa sunuldu.

Performans, Bambie'nin 31 Ağustos'ta Brighton'da başlayacak ilk Avrupa turnesinin hemen öncesinde gerçekleşecek.