Bamya cinsel gücü artırıyor hamilelikte çok faydalı

Bamya kalorisi çok düşük olduğu için diyet listelerinin de aranan yemeklerinden biridir. Peki Bamyanın faydaları nelerdir? İşte bamyanın cinsellikte ve hamilelikte yararları…

Bamya, A vitamini açısından zengindir ve beta-karoten, ksantin ve lutein gibi flavonoid antioksidanlar akciğer ve ağız boşluğu kanserlerine karşı koruyucudur. Bamyada bulunan folatlar, bebeklerde nöral tüp defekti riskini azaltmaya yardımcıdır.

Bamya tüketimi, sindirim, görme, cilt sağlığı ve kemik sağlığına fayda sağlar. Ayrıca, kolesterol seviyesini ve kan basıncını düşürerek kalp ve damar sağlığını korur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

BAMYANIN TARİHİ GEÇMİŞİ

Bamya, bilimsel olarak “Abelmoschus esculentus” olarak adlandırılır ve Batı Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde yetişir. M.Ö. 12. yüzyıldan beri ekilen bamya, ebegümeci ve pamukla aynı bitki ailesine aittir. Bamya kalorisi çok düşüktür ve doymuş yağ veya kolesterol içermez.

BAMYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bamyanın sağlık açısından faydaları şunlar:

Mide Problemlerini Önler: Bamya suyu, fazla kolesterol, metabolik toksinler ve safrayı bağlayarak dışkıyla atılmasını sağlar. İçerdiği yüksek su oranı, kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.

Diyabet Tedavisine Yardımcıdır:

Yeterli lif alımı, sindirimi iyileştirir ve açlık hissini azaltır. Lif bakımından zengin besinler, özellikle şeker hastalığı olan hastalar için tavsiye edilir. Çünkü artan lif alımı, kan şekeri seviyelerini dengelediği ve insülin duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. Bamya, kasların şeker emilimini artıran bir madde olan myricetin içerir. Bu sayede, kan şekerinde düşüş sağlanır.

Kalbi Korur:

Bamyadaki lif, kötü kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olur ve bu da kalp sağlığına fayda sağlar. Bamya gibi yüksek lifli gıdalar, kalp-damar hastalıkları ve felç riskini de azaltır. Bamyadaki pektin, bağırsaklardaki safra üretimini etkileyerek kan kolesterol seviyesini düşürür.

Kanseri Önlemeye Yardımcıdır:

Bamya, bir protein türü olan lektin içerir. Bir araştırmaya göre, bu protein, meme kanseri hücreleriyle mücadele edebilir ve kanser hücresi büyümesini %63 oranında azaltabilir. Bamya; folat açısından zengindir ve bu da onu kanserden koruma için önemli bir besin yapar. Araştırmalar, folat eksikliğinin; meme, pankreas, serviks ve akciğer kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir.

Görmeyi Geliştirir:

Bamya; özellikle A vitamini ve beta karoten açısından zengindir. Bu ikisi, görüşü destekleyen iki besin maddesidir.

Yaşlanmayı Geciktirir:

Bamya; içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde, ciltte hasar görmüş hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca, ciltteki genç hücrelerin oranını artırarak yaşlanmayı yavaşlatır.

Anemi:

Kansızlık problemi olan bir kişi, bu sebzenin faydalarını suyundan yararlanabilir.