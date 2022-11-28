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  • Berdan Mardini tayt giyip spor yapmıştı. "Bana Berdan Taytini diyorlar"

Berdan Mardini tayt giyip spor yapmıştı. "Bana Berdan Taytini diyorlar"

Geçtiğimiz haftalarda tayt giyerek spor yaptığı görüntüleri paylaşan Berdan Mardini, bu konu hakkında konuştu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:53
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Bana Berdan Taytini diyorlar! Berdan Mardini tayt giyip spor yapmıştı

Berdan Mardini tayt giyip spor yapmıştı. ''Bana Berdan Taytini diyorlar''
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Şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. 
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mardini, açıklamaları ile şok etkisi yarattı. Sözlerine "Bugün Kıbrıs'tayız. Çok güzel bir mekanda sahne alacağız. Sahnemiz de türkü, pop ve birçok tarz müzikler sergileyeceğiz." diyerek başladı. 

Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştirilen Mardini'ye basın mensupları "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz." şeklindeki sorusuna "Şimdi ben pembe kazak giyindiğim de biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizasyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde Berdan taytı yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını verdi.

MİLLET SALAKSA ÜNLÜLER NE YAPSIN 

Son zamanlarda birçok ünlü ismin TikTok adlı uygulama üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında da konuşan Berdan Mardini, şovmen Mehmet Ali Erbil'e ve ünlü isimlere para gönderen uygulama kullanıcılarına salak derken şarkıcı "Mehmet Ali Erbil'e diyecek bir şey yok. Millet salak ise ünlüler ne yapsın. Şimdi bir ünlü yayın açtığında biri ona 10000 liralık gemi atıyorsa, 5000 liralık onun gözüne girmek için bir şey atıyorsa bir kadın, manken veya birilerine DM'den konuşmak için bir şeyler atıyorsa bun da ünlü isimlerin suçu ne millet salak olmayacak. Böyle şeylere para harcamayacak." diye konuştu.

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