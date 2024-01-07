‘Bana büyü yaptılar’ dedi. Kendini yerden yere attı

İstanbul’da sosyal medyada @asayisberkemal isimli yerel haber paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısına ulaşan görüntülerde, koltuk değnekleri kullandığı görülen ve bir arkadaşı tarafından zapt edilmeye çalışan bir şahıs, kendisine büyü yapıldığını iddia ederek, “Bunu dinlemeyin, bize büyü yapmışlar, büyücü ablaları var” dedi.

Söz konusu görüntülerde yürüyemediğini ve ayağında platin olduğunu söyleyen şahıs, kendisini görüntüleyen kişiye ilginç söylemlerde bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen ve arkadaşı tarafından eve götürülmeye çalışılan şahıs, arkadaşının kendisine büyü yaptığını, kendisinin sakat olduğunu ve yakın zaman önce cezaevinden çıktığını söyleyerek birtakım belgeler gösterdi.

Sokak ortasında bağırarak arkadaşına tepki gösteren şahsın ilginç tavırları sosyal medyada yayılırken şahsın herhangi bir rahatsızlığa sahip olup olmadığı henüz belirlenemedi.