Bana göre hava hoş deyimi ne anlama geliyor?

Bana göre hava hoş deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Belli bir durumdan ya da olgudan memnun olduğunu, rahatsızlık duymadığını ya da bir şeyin kendisi için sorun teşkil etmediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Söz konusu deyim, çoğunlukla kişisel bir bakış açısını, kişinin kendi durumu veya hissiyatı ile ilgili memnuniyetini vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bir kişi bir değişiklikten veya olumsuz bir durumdan etkilenmiyorsa ve durumu kabullenmişse, "Ona göre hava hoş" şeklinde bir ifadeyle bu durumu diğerine aktarmaktadır.

BANA GÖRE HAVA HOŞ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kime ne dersen de bana göre hava hoş, ben seni önceden uyardım."