Bandırma ve Erdek’i fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, bazı iş yerlerinin çatıları ve tabelaları uçtu.

Bandırma sahilinde devrilen ağaçlar çevreye zarar verirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Erdek kırsalında ise yol kenarlarına savrulan ağaç dalları ve tabelalar, trafik güvenliğini tehdit etti.

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Yetkililer, fırtınanın tekrar etkili olabileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için kuvvetli rüzgar ve yer yer sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Uzmanlar, açık alanlardan kaçınılması ve trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguladı.