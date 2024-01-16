Bandırma'da ayakkabı hırsızı yakayı ele verdi

Edinilen bilgilere göre, 600 Evler, İhsaniye, HacıYusuf mahallelerinde 4 gün içinde meydana gelen çok sayıda hırsızlıklar olayı üzerine emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.
Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından mahalle etrafındaki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Görüntülerde, bir şahsın apartmanlara girerek evlerin önündeki ayakkabıları çaldığı tespit edildi.
Çalışmalarının devamında, kameralara yansıyan görüntüleri sonrası kimliği belirlenen şüpheli A.Ç. (56) çaldığı farklı markalardaki 60 çift ayakkabı ile yakalandı.
Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine geri verildi. Şüpheli A.Ç. ise gözaltına alındı.