Bandırma'da bina alevler içinde kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dairede çıkan yangın çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bandırma'da bina alevler içinde kaldı

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir apartman dairesinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Daire sahibi M.E. ve diğer bulunanlar yangına müdahale etmek istese de yangının büyüdüğünü fark ederek kendilerini dışarı atarak kurtardılar.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. 1 saat süren yangın yoğun çabalar sayesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı. Hasar tespiti yapan Bandırma İtfaiye ekipleri dairede 2 köpeğin cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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