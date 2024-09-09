Bandırma'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: İHA
Bandırma'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir motosiklette ve sürücünün ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçede asayiş olaylarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yenimahalle'de gerçekleştirilen şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin selesindeki çantada 2 adet ruhsatsız ve seri numaraları kazınmış tabanca bulundu.

Ekiplerin genişlettiği çalışmalar sonucunda şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama kapsamında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 dolu kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet uçaksavar mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat ele geçirildi.

Şüpheli C.D. (42), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlara titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

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