Bandırma’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma-Erdek yolu üzerinde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Erdek'e gitmekte olan motosiklet sürücüsü Emirhan Keskin (21) direksiyon kontrolünü kaybetti. Keskin'in direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle beraber motosiklet şarampole uçtu.

Meydana gelen kaza sonucunda Emirhan Keskin ve yolcu konumunda bulunan kız arkadaşı motosikletten savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi intikal etti.

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Motosikletten savrulan iki genç, jandarma ekipleri tarafından güçlükle bulundu. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra olay yerine sevk edilen ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınan gençlerden sürücü Emirhan Keskin, iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer yandan yolcu konumunda bulunan kız arkadaşının ise yoğun bakımda müşahede altında olduğu öğrenildi.

Emirhan Keskin’in cenazesi Bandırma’da kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığına defnedildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.