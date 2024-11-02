Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim tarihlerinde eğitim-öğretim dönemi süresince çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında kapsamlı denetim gerçekleştirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında eğitim-öğretim dönemi süresince çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin huzur içinde eğitim almasını sağlamak ve trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yapılan denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edildi.

Denetimler kapsamında: 135 umuma açık yer kontrol edildi, 347 kişi sorgulandı, 590 okul servis aracı trafik yönünden denetlendi, 26 servis aracına eksiklikler nedeniyle toplam 68.413 TL idari trafik cezası uygulandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, çalışma saatleri dışında yaşı küçük bir genci bulunduran bir internet kafeye de idari işlem yapıldı.

Ekim ayı boyunca devam eden bu denetimlerin, öğrencilerin güvenliğini sağlama ve okul çevrelerinde huzur ortamı oluşturma amacını taşıdığı belirtildi.

Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

Bandırma’da okul çevrelerinde yoğun denetim

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