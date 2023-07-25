Bandırma'da sahte dolar operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla piyasaya sahte döviz süren 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Bandırma'da sahte dolar operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Bandırma ilçesinde yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

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Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile koordineli olarak başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kaldıkları evde yakalandı.

Adreste yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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