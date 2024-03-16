Bandırma'da sis esareti: Araçlar ilerleyemedi

Kaynak: İHA
Bandırma'da sis esareti: Araçlar ilerleyemedi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bugün sabah saatlerinde sis etkili olurken, trafikte görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bugün sabah saatlerinde etkili oldu.

Özellikle limanda yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklara sebep olan sis, bazı araç sürücülerinin de zor anlar yaşamasına neden oldu. Sürücüler, sisli havada farlarını yakarak ilerlemeye çalışırken, şehrin belirli noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Yetkililer, sabah saatlerinde kazaları engellemek adına araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde etkili olacağı belirtilirken, öğle saatlerine kadar sisin dağılması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise en düşük 5 dereceyi gördü, gün boyunca ise en yüksek sıcaklık 14 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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