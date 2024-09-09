Bandırma’da şüpheli motosiklette ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kaynak: İHA
Bandırma’da şüpheli motosiklette ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette ve sürücünün evinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle’de gerçekleştirdikleri operasyonda bir motosikletin selesindeki çantada iki adet ruhsatsız ve seri numaraları kazınmış tabanca ele geçirdi.

Genişletilen aramalarda, şüpheli C.D.’nin (42) ikametinde yapılan incelemede bir adet ruhsatsız av tüfeği ve beş dolu kartuş, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir şarjör, iki adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve üç adet uçaksavar mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

Şüpheli C.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, operasyonlara titizlikle devam edeceğini açıkladı.

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