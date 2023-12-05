Bandırma’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Otobüste sürücü ve görevliler dışında kimse yoktu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bandırma-Çanakkale karayolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, Gönen Köprüsü üzerinde arıza yaptı. Sürücü ve görevliler, otobüsü kenara çekerek inmeye çalıştı. Ancak bu sırada otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan otobüs, akşam karanlığında gökyüzünü aydınlattı. Yoldan geçenler, korkunç anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak alevler, otobüsü tamamen sardı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Otobüsün ise küle döndüğü görüldü. Olayda sürücü ve görevliler yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.