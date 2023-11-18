Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu

Bangladeş'in Cox's Bazar kenti ve Bhasan Char adasındaki mülteci kamplarını, Midhili siklon fırtınası vurdu. Fırtına sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu

Bangladeş'te meydana gelen Midhili siklon fırtınası, hayatı olumsuza çevirdi.

Cox's Bazar kenti ve Bhasan Char adasındaki mülteci kamplarını vuran Midhili siklon fırtınası sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonu (RRRC) yetkilisi Mohammed Mahfuzar Rahman, fırtınanın kamptaki barınaklara zarar verdiğini belirterek, "Mültecilerle ilgilenmek ve onlara destek olmak için hazırız." dedi.

33 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Cox's Bazar'ın Teknaf bölgesinde aynı aileden 4 kişinin, kaldıkları evin duvarlarının yıkılması sonucu öldüğünü, yaklaşık 33 bin kişinin de bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

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"FIRTINA ÇADIRLARA ZARAR VERDİ"

Kampta yaşayan Mohammed Rezuwan Khan isimli genç, "Fırtına çadırlarımıza zarar verdi. Bhasan Char'daki akrabalarımız da benzer hasarlar bildirdi." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla mülteci 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

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