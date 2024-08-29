Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 52'ye çıktı

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, sel felaketinin son durumuna ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, selin ülke genelinde 5 milyon 400 binden fazla kişiyi etkilediği ve ölenlerin sayısının 52’ye çıktığı belirtildi. Moulvibazar bölgesinde sel sularına kapılarak kaybolan bir kişinin ise hala bulunamadığı açıklandı. Selden etkilenen bölgelerde 595 sağlık ekibinin görevlerine devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, sel felaketi nedeniyle 500 binden fazla kişinin 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildiği belirtildi.

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